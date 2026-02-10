TEISNACH, LKR. REGEN. Die seit 04.02.2026 vermisste 17-jährige Schülerin konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Kuttner, Tel. 09421/868-0