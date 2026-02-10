AMBERG. Den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ist ein empfindlicher Schlag gegen die lokale und teils überregionale Drogenszene gelungen. Insgesamt wurden neun Personen verhaftet.

Bereits am 7. November 2025 nahmen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Nürnberg einen 28-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau (beide deutsche Staatsangehörige aus Sulzbach-Rosenberg) bei der mutmaßlichen Beschaffung von Betäubungsmitteln fest. Dabei stellten die Einsatzkräfte Methamphetamin im unteren dreistelligen Grammbereich sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg Untersuchungshaft für beide Tatverdächtige an. Beide kamen in Justizvollzugsanstalten. Dem vorangegangen waren monatelange intensive Ermittlungen – in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Amberg und mit Unterstützung der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz.

Die anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg führten zu einem 60-jährigen deutschen Staatsbürger aus Amberg, gegen den der Verdacht des illegalen Handels mit Methamphetamin in nicht geringer Menge besteht. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden eine mittlere zweistellige Grammzahl an Methamphetamin und Haschisch sowie weitere Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auch gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Im Zuge der fortgeführten Ermittlungen und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg konnten sieben weitere Haftbefehle erwirkt werden, die am 3. Februar 2026 vollzogen wurden. Dabei waren ca. 60 Polizeibeamte – darunter Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei Nürnberg und der Zentralen Einsatzdienste Amberg sowie Diensthundeführer – im Einsatz. Die Tatverdächtigen, sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 28 und 56 Jahren, wurden widerstandslos festgenommen und dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt, der in allen Fällen Haftbefehle erließ. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Amberg sowie in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf wurden neben Crystal-Speed und Cannabis auch Bargeld, verbotene Gegenstände sowie zahlreiche Datenträger sichergestellt. Letztere werden derzeit von Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ausgewertet.

Die durchgeführten Durchsuchungsaktionen und Festnahmen sind ein großer und wichtiger Erfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der nördlichen Oberpfalz – insbesondere mit Blick auf den Handel mit Crystal-Speed und Cannabis.