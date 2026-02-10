LINDAU. Im Fall des Einbruchs in ein Juwelier im September letzten Jahres auf der Lindauer Insel, konnten die Beamten der Lindauer Kriminalpolizei einen 56-jährigen ungarischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen ermitteln. Spuren am Tatort führten die Ermittler nun zum Tatverdächtigen. Bei dem damaligen Einbruch erbeutete der Täter Schmuck im sechsstelligen Bereich. Der Tatverdächtige ist einschlägig polizeibekannt und befindet sich bereits wegen anderer Delikte in Haft. Von der Tatbeute fehlt bislang jede Spur. Ob der Tatverdächtige auch für den Einbruch in ein Juwelier letzten Oktober in Memmingen in Frage kommt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (KPI Kempten)

-

Bezugsmeldung vom 29.09.2025

Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft

LINDAU. In der Nacht auf den 28.09.2025 wurde in ein Juweliergeschäft an der Salzgasse in Lindau eingebrochen. Die bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendete dort diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 200.000 EUR. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 5.000 EUR. Nach der Tat konnte die Täterschaft flüchten. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Lindau und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Folgeermittlungen werden durch das für Einbrüche zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Lindau übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Salzgasse in Lindau beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lindau unter der Telefonnummer 08382/910-0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

-

Bezugsmeldung vom 29.10.2025

Einbruch in Juweliergeschäft | Zeugenaufruf

MEMMINGEN. Am Mittwoch, 29.10.2025 brachen gegen 03:43 Uhr zwei Täter in ein Juweliergeschäft in der Maximilianstraße in Memmingen ein. Hierzu schlugen diese zunächst unter erheblicher Gewaltanwendung die Eingangstür zum Juweliergeschäft ein.

Da es den Tatverdächtigen dennoch nicht gelang, hierdurch in das Geschäft zu gelangen, schlugen diese im weiteren Verlauf ein Schaufenster mittels mitgebrachten Werkzeugs ein. Anschließend erbeuteten die Täter Schmuck mit Wert im unteren sechsstelligen Bereich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

