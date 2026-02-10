OBERNZELL, LKR. PASSAU. Am Dienstagvormittag (10.02.2026) wurde die Polizei über eine leblose Person in der Donau informiert.

Mit Hilfe von Einsatzkräften der Feuerwehr konnte eine leblose, männliche Person geborgen werden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu den Todesumständen sowie zur Identifikation der Person übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 10.02.2026, 13.20 Uhr