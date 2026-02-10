NIEDERBAYERN. Alkohol und Drogen zählen seit Jahren zu den Hauptunfallursachen. Bereits geringe Mengen Alkohol bzw. Drogen können die Wahrnehmung und das Reaktionsvermögen beeinträchtigen und das Unfallrisiko deutlich erhöhen.

Alleine innerhalb der letzten sechs Tage wurden bei über einem Dutzend Pkw-Lenker aufgrund des Verdachts von Trunkenheitsfahrten Blutnahmen angeordnet und die Führerscheine sichergestellt, bzw. die Weiterfahrt unterbunden.

So wurde beispielsweise in Straubing am vergangenen Sonntag, gegen 05.00 Uhr morgens ein Autofahrer von einer Streife in der Kagerser Hauptstraße kontrolliert. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung haben die Beamten die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. In Hauzenberg wurde am vergangene Freitag am späten Nachmittag ein Pkw, Marke Skoda, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 52jährige Fahrzeuglenker erheblich unter Einfluss von Alkohol stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden und gegen 52Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ebenfalls am vergangen Freitag wurde ein 61-jähriger Pkw-Lenker Gemeindebereich Simbach b. Landau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden – ein Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins war die Folge.

In Niederbayern verloren 2024 bei 503 registrierten Alkoholunfällen fünf Personen ihr Leben und 318 Menschen wurden dabei verletzt. Die niederbayerische Polizeidienststellen werden deshalb ihre Kontrollen, gerade jetzt auch zur Faschingszeit, weiterhin intensiv fortsetzen.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 11.10 Uhr