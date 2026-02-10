LANDSHUT. Unbekannte Täter haben am Montag (09.02.2026) einen hochwertigen BMW 730d xDrive im Stadtgebiet entwendet. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzers geparkt.
In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 03:00 Uhr, wurden durch eine Anwohnerin vor dem Haus Motorengeräusche wahrgenommen. Am frühen Morgen erst wurde bemerkt, dass der BMW mit dem geschätzten Zeitwert von ca. 35.000,00 EUR nicht mehr dort abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter nutzten offenbar die im Pkw verbaute Keyless-Go-Technik, da sich die Schlüssel des Fahrzeuges noch beim Geschädigten befinden.
Zeugen, welche im möglichen Tatzeitraum im Bereich der Wolfgangsiedlung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Folgende Sicherheitstipps empfiehlt die Polizei, für Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem:
- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.
- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.
- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.
- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen
Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Kuttner, Tel. 09421/868-1015