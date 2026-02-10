LANDSHUT. Unbekannte Täter haben am Montag (09.02.2026) einen hochwertigen BMW 730d xDrive im Stadtgebiet entwendet. Das Fahrzeug war versperrt vor dem Wohnanwesen des Besitzers geparkt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 03:00 Uhr, wurden durch eine Anwohnerin vor dem Haus Motorengeräusche wahrgenommen. Am frühen Morgen erst wurde bemerkt, dass der BMW mit dem geschätzten Zeitwert von ca. 35.000,00 EUR nicht mehr dort abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter nutzten offenbar die im Pkw verbaute Keyless-Go-Technik, da sich die Schlüssel des Fahrzeuges noch beim Geschädigten befinden.

Zeugen, welche im möglichen Tatzeitraum im Bereich der Wolfgangsiedlung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Folgende Sicherheitstipps empfiehlt die Polizei, für Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem: