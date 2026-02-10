LANGQUAID, LKR. KELHEIM. Am Dienstagmorgen (10.02.2026) wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in der Kelheimer Straße gerufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach gegen 06.40 Uhr ein Brand bei einem Garagenkomplex aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die Garage sowie vier darin abgestellten Fahrzeuge wurden beschädigt. Personen wurden bislang nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Landshut übernimmt die Ermittlungen. Im Laufe des Tages wird eine erste Brandortbegehung stattfinden. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 08.50 Uhr