KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen Jagdpächter wurde am Montagabend in einem Waldgebiet im Bereich der Rückersbacher Schlucht eine Sprenggranate aufgefunden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Am Dienstagvormittag erfolgt durch Spezialisten die kontrollierte Sprengung. Nach derzeitigem Stand sind die Autobahn, die Bahnlinie und auch die Waldstadt nicht betroffen.

Nach dem Fund der Granate am Montagabend laufen aktuell die Maßnahmen der Aschaffenburger Polizei hinsichtlich der geplanten Sprengung. Neben eigenen Kräften ist auch die Bayerische Bereitschaftspolizei zur Unterstützung im Einsatz. Ein Team von Spezialisten befindet sich bereits auf den Weg nach Kleinostheim und wird nach einer Inaugenscheinnahme der Granate vor Ort entscheiden, welcher Sperrradius festgelegt werden muss.

Der Fundort befindet sich im Bereich der Rückelsbacher Schlucht / Eichelacker, zwischen der A45 und der Waldstadt. Nach aktueller Einschätzung werden von dem Sperrradius weder die Autobahn noch die Bahnlinie betroffen sein. Auch eine Evakuierung der Waldstadt ist nach aktuellen Planungen nicht notwendig. Die Polizei informiert rechtzeitig über weitere Maßnahmen.