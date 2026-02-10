KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen Jagdpächter wurde am Montagabend in einem Waldgebiet im Bereich der Rückersbacher Schlucht eine Sprenggranate aufgefunden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Am Dienstagvormittag erfolgt durch Spezialisten die kontrollierte Sprengung. Nach derzeitigem Stand sind die Autobahn, die Bahnlinie und auch die Waldstadt nicht betroffen.
Nach dem Fund der Granate am Montagabend laufen aktuell die Maßnahmen der Aschaffenburger Polizei hinsichtlich der geplanten Sprengung. Neben eigenen Kräften ist auch die Bayerische Bereitschaftspolizei zur Unterstützung im Einsatz. Ein Team von Spezialisten befindet sich bereits auf den Weg nach Kleinostheim und wird nach einer Inaugenscheinnahme der Granate vor Ort entscheiden, welcher Sperrradius festgelegt werden muss.
Der Fundort befindet sich im Bereich der Rückelsbacher Schlucht / Eichelacker, zwischen der A45 und der Waldstadt. Nach aktueller Einschätzung werden von dem Sperrradius weder die Autobahn noch die Bahnlinie betroffen sein. Auch eine Evakuierung der Waldstadt ist nach aktuellen Planungen nicht notwendig. Die Polizei informiert rechtzeitig über weitere Maßnahmen.
- Der Sperrradius wurde auf 300 Meter um den Fundort festgelegt
- Die Autobahn A45, die Bahnlinie und auch die Waldstadt sind nicht betroffen
- Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin
- Wir halten Sie auf dem Laufenden
- Aktuell laufen die Vorbereitungen der Spezialisten für die kontrollierte Sprengung am Vormittag
- Bei der aufgefundenen Granate handelt es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg
- Die polizeilichen Einsatzkräfte befinden sich ab 10 Uhr im Bereich des Waldstückes und evakuieren noch vor Ort befindliche Spaziergänger
- Im Anschluss erfolgt dann die kontrollierte Sprengung.
- Die Absuchmaßnahmen innerhalb des Sperrradius sind abgeschlossen
- Die Spezialisten beginnen nun vor Ort mit den letzten Vorbereitungen für die kontrollierte Sprengung
- Wir informieren, sobald die Sprengung erfolgt ist und die Absperrungen aufgehoben sind
- Die aufgefundene Sprenggranate wurde durch die Spezialisten um 11:40 Uhr kontrolliert gesprengt
- Der Sperrradius und sämtliche Absperrmaßnahmen sind aufgehoben
- Die Einsatzmaßnahmen vor Ort werden beendet