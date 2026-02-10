ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind heute Morgen zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens/Stallung alarmiert worden.

Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand einer leerstehenden Stallung gegen 05.00 Uhr morgens aus. Aktuell laufen die Löscharbeiten; die Deggendorfer Straße ist auf Höhe Unterahrain derzeit in beide Richtungen bis auf weiteres gesperrt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand.

Veröffentlicht: 10.02.2026, 07.22 Uhr