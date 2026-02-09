HALDENWANG/OBERALLGÄU. Am 09.02.2026 kam es im Ortsteil Fleschützen zu einem Brandgeschehen. Gegen 10:30 Uhr wurde der Kemptener Polizei ein Brand im Erdgeschoss eines Bauernhauses mitgeteilt. Mehrere Streifen verlegten daraufhin in den Weiler bei Börwang. Während die anderen Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen konnten, konnten die Einsatzkräfte einen 91-Jährigen nur noch tot bergen. Eine 87-jährige Bewohnerin wurde durch eine Rauchgasvergiftung leichtverletzt.

Der am Anwesen entstandene Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 100.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und Einsatzkräften des THWs waren die Feuerwehren aus Haldenwang, Börwang, Leubas und Kempten am Einsatz beteiligt. Die KPI Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).