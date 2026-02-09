BAD WÖRISHOFEN. Im Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Haldenbach“ wurde im Treppenhaus Gasgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Zwei anwesende Hausbewohner verließen das Gebäude eigenständig und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr führte vor Ort Gasmessungen durch und drehte vorsorglich den Haupthahn ab. Anschließende Messungen ergaben keinen feststellbaren Gasaustritt und es konnte kein Geruch mehr wahrgenommen werden. Die Ursache des zuvor wahrgenommenen Geruchs konnte vor Ort nicht ermittelt werden. (PI Bad Wörishofen)

