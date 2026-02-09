0211 - Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (03.02.26), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (04.02.26) 13.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Cafe im Bereich des Vorderen Lech zu verschaffen.

Dies gelang den Unbekannten offenbar nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0212 - Nackter Mann sorgt für Aufmerksamkeit am Hochablass

Hochzoll - Am Sonntag (08.02.26) war ein 39-Jähriger in offenbar psychischem Ausnahmezustand am Hochablass unterwegs. Hierzu gingen über den polizeilichen Notruf eine Vielzahl von Anrufen ein, die einen nackten Mann im Bereich des Hochablasses beschrieben.

Gegen 11.00 Uhr stellte eine Streife den gänzlich entkleideten 39 Jahre alten Mann fest. Dieser rannte schreiend über den Hochablass versteckte sich letztlich im angrenzenden Wald. Der Mann konnte schließlich im angetroffen und festgenommen werden. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der 39-Jährige wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

0213 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Innenstadt - Am Sonntag (08.02.26) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Straßenbahn. Die Polizei stellte hierbei eine Schreckschusswaffe sicher. Passanten hatten zuvor beim Notruf eine Person mit Schusswaffe mitgeteilt.

Gegen 21.00 Uhr hielten Einsatzkräfte die betreffende Straßenbahn an der Haltestelle Polizeipräsidium an. Die Beamten konnten den Mann in der Straßenbahn antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Schreckschusswaffe beim 19-Jährigen auf und stellten diese sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die sierraleonische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.