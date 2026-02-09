REGENSBURG. Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem versuchten Raub beim Peterstor. Der bislang unbekannte Täter flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntag, 08. Februar, war ein 41-jähriger Mann gegen 2:45 Uhr von der Fröhlichen-Türken-Straße in Richtung St.-Peters-Weg unterwegs. Auf Höhe Am Peterstor wurde der Deutsche von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bedrohte den Mann und forderte Wertsachen von ihm. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Täter ohne Beute flüchtete. Der 41-Jährige wurde nicht verletzt, zudem wurde nichts entwendet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 m groß

dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart

südländisches Aussehen

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

trug eine graue Jacke und Jeans

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes übernommen und sucht Zeugen. Haben Sie im oben genannten Zeitraum im Bereich der Straße Am Peterstor verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.