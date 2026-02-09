WENZENBACH, LKR. REGENSBURG. Am Samstagmorgen kam es auf einer Hundewiese zu einem sexuellen Übergriff eines halbnackten Mannes auf eine Frau. Er wurde später im Ort festgenommen und in eine Fachklinik gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht mögliche weitere Geschädigte.

Am Samstagmorgen, den 7. Februar, gegen 7:45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Notruf ein, dass ein Mann auf einer Hundewiese in der Regensburger Straße in Wenzenbach versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Der Mann soll die 47-Jährige am Körper angefasst und gleichzeitig sein Geschlechtsteil berührt haben. Mehrere Personen kamen der 47-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der mutmaßliche Täter flüchtete. Er trug lediglich eine kurze Jacke, ansonsten war der Mann unbekleidet. Die weiteren Kleidungsstücke ließ er auf der Wiese zurück.

Kurz darauf verschaffte sich der Mann ein paar Straßen weiter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrzeug und drängte die 52-jährige Fahrerin aus dem Auto. Er wurde von den hinzugerufenen Beamten vorläufig festgenommen.

Nachdem sich der 24-jährige Regensburger in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung übernommen und bittet mögliche weitere Geschädigte und Zeugen der Geschehnisse, die bislang noch nicht bei der Polizei waren, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.