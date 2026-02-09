LANDKREIS FREISING. Am gestrigen Sonntagmorgen kam es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Fahrenzhausen zu einem Brand. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften rückte gegen 06:30 Uhr in die Hauptstraße aus, um das Feuer zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Alle vier im Haus anwesenden Bewohner im Alter zwischen 58 und 79 Jahren konnten sich selbständig ins Freie retten, mussten jedoch allesamt noch vor Ort wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden. Der 79-jährige Senior erlitt zudem eine Brandwunde am Kopf. Er wurde umgehend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Bogenhausen eingeliefert. Lebensgefahr besteht jedoch nach derzeitigem Erkenntnissen nicht.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und wird heute im Laufe des Tages den Brandort begehen. Der entstandene Schaden ist bislang noch nicht bezifferbar.