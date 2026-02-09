Wörth an der Donau. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 06. Februar 2026, den Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Wagner, in den Ruhestand. Zugleich begrüßte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Josef Neft, in seinem Amt.

Am 06. Februar 2026 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Wörth an der Donau in den Bürgersaal nach Wörth a. d. Donau geladen. Vor rund 70 Teilnehmenden aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Wagner. Der bisherige Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Josef Neft wurde als neuer Leiter der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau vorgestellt und in sein Amt eingeführt

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau betreuen auf 342 km² rund 27.000 Einwohner. Der Polizeipräsident dankte in diesem Zusammenhang den Beschäftigten der Polizei Wörth a. d. Donau: “Ihr Einsatz, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist das Fundament der Sicherheit vor Ort."

Thomas Wagner leitete die Geschicke der Inspektion über drei Jahre und tritt mit Ablauf des Monats in den wohlverdienten Ruhestand ein. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leistete Herr Wagner einen wesentlichen Beitrag zu einer äußerst positiven Sicherheitsbilanz im Bereich Wörth a. d. Donau.

Ab März leitet Polizeihauptkommissar Josef Neft die Polizeiinspektion. Im Rahmen des Festakts konnte der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter nun als der neue Leiter vorgestellt werden. Über Neft konstatierte Polizeipräsident Schöniger, dass dieser durch sein Engagement und seinen Erfahrungsschatz, welchen er bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen erworben hat und durch seine herausragenden Leistungen in der Vergangenheit für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist.

Dienstlicher Werdegang EPHK Thomas Wagner

10/1980 - 02/1981 PI Parsberg Polizeipraktikant

03/1981 - 02/1982 II. BPA, 8. BPH(St) 1. Ausbildungsstufe

03/1982 - 05/1982 I. BPA, 4. BPH(St) 2. Ausbildungsstufe, Fachtheoretische Ausbildung

06/1982 - 02/1983 I. BPA, 4. BPH(St) Einsatzstufe

03/1883 - 08/1983 VI. BPA, 23. BPH(A) 2. Ausbildungsstufe, Fachtheoretische Ausbildung

09/1983 - 02/1984 VI. BPA, 23. BPH(A) Anstellungslehrgang mPVD

03/1984 - 02/1985 VI. BPA, 21. BPH(E) Einsatzstufe

03/1985 - 11/1989 VI. BPA Stammbeamter 21. BPH(E) und Ausbilder 23. BPH(A)

12/1989 - 03/1990 KPI Erding, K 3/2 Fahndungskonzept 106

04/1990 - 08/1990 VI. BPA, 26. BPH(E) Stammbeamter

09/1990 - 08/1992 BFH Su-Ro Studium gPVD (1. Jahrgang in Su-Ro)

09/1992 - 08/1993 PI Kötzting Dienstgruppenleiter

09/1993 - 04/1996 PI Regensburg 3 SB gPVD, DGL

05/1996 - 09/1997 KPI Regensburg K 33, Erkennungsdienst

10/1997 - 09/2016 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst

10/2016 - 08/2018 II. BPA, 23. AS Klassenleiter, Fachlehrer für KR und BS

09/2018 - 04/2020 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst

05/2020 - 10/2020 APS Parsberg Stationsleiter

11/2020 - 04/2021 PP Opf., E3 Sachbearbeiter

05/2021 - 10/2023 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst

Ab 11/2023 - PI Wörth/Donau Leiter

Dienstlicher Werdegang PHK Josef Neft

10/1988 - 02/1989 damalige PI Regensburg 1 Polizeipraktikant

03/1989 - 02/1991 7. BPH Eichstätt Polizeiausbildung

02/1991 - 08/1991 14. BPH Nürnberg Lehrgang mittl. Dienst

08/1991 - 11/1992 24. BPHSt Dachau Einsatzhundertschaft

12/1992 - 02/1993 PP München 1. Einsatzhundertschaft

03/1993 - 08/1993 PP München, PI 13 Wach- und Streifendienst

09/1993 - 02/1998 PP München 1. Einsatzhunderschaft Gruppenführer

03/1998 - 02/1999 PI Mainburg Wach- und Streifendienst

03/1999 - 02/2009 PI Regensburg 1 Wach- und Streifendienst

02/2007 - 02/2009 FHVR Sulzbach-Rosenberg Studium

02/2009 - 01/2017 PI Regenstauf stellv. DGL, DGL

02/2017 - 02/2026 – PI Wörth an der Donau Dienstgruppenleiter und Stellvertretender Dienststellenleiter