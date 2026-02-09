Wörth an der Donau. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 06. Februar 2026, den Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Wagner, in den Ruhestand. Zugleich begrüßte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Josef Neft, in seinem Amt.
Am 06. Februar 2026 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Wörth an der Donau in den Bürgersaal nach Wörth a. d. Donau geladen. Vor rund 70 Teilnehmenden aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Wagner. Der bisherige Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Josef Neft wurde als neuer Leiter der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau vorgestellt und in sein Amt eingeführt
Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau betreuen auf 342 km² rund 27.000 Einwohner. Der Polizeipräsident dankte in diesem Zusammenhang den Beschäftigten der Polizei Wörth a. d. Donau: “Ihr Einsatz, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist das Fundament der Sicherheit vor Ort."
Thomas Wagner leitete die Geschicke der Inspektion über drei Jahre und tritt mit Ablauf des Monats in den wohlverdienten Ruhestand ein. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leistete Herr Wagner einen wesentlichen Beitrag zu einer äußerst positiven Sicherheitsbilanz im Bereich Wörth a. d. Donau.
Ab März leitet Polizeihauptkommissar Josef Neft die Polizeiinspektion. Im Rahmen des Festakts konnte der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter nun als der neue Leiter vorgestellt werden. Über Neft konstatierte Polizeipräsident Schöniger, dass dieser durch sein Engagement und seinen Erfahrungsschatz, welchen er bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen erworben hat und durch seine herausragenden Leistungen in der Vergangenheit für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist.
Dienstlicher Werdegang EPHK Thomas Wagner
10/1980 - 02/1981 PI Parsberg Polizeipraktikant
03/1981 - 02/1982 II. BPA, 8. BPH(St) 1. Ausbildungsstufe
03/1982 - 05/1982 I. BPA, 4. BPH(St) 2. Ausbildungsstufe, Fachtheoretische Ausbildung
06/1982 - 02/1983 I. BPA, 4. BPH(St) Einsatzstufe
03/1883 - 08/1983 VI. BPA, 23. BPH(A) 2. Ausbildungsstufe, Fachtheoretische Ausbildung
09/1983 - 02/1984 VI. BPA, 23. BPH(A) Anstellungslehrgang mPVD
03/1984 - 02/1985 VI. BPA, 21. BPH(E) Einsatzstufe
03/1985 - 11/1989 VI. BPA Stammbeamter 21. BPH(E) und Ausbilder 23. BPH(A)
12/1989 - 03/1990 KPI Erding, K 3/2 Fahndungskonzept 106
04/1990 - 08/1990 VI. BPA, 26. BPH(E) Stammbeamter
09/1990 - 08/1992 BFH Su-Ro Studium gPVD (1. Jahrgang in Su-Ro)
09/1992 - 08/1993 PI Kötzting Dienstgruppenleiter
09/1993 - 04/1996 PI Regensburg 3 SB gPVD, DGL
05/1996 - 09/1997 KPI Regensburg K 33, Erkennungsdienst
10/1997 - 09/2016 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst
10/2016 - 08/2018 II. BPA, 23. AS Klassenleiter, Fachlehrer für KR und BS
09/2018 - 04/2020 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst
05/2020 - 10/2020 APS Parsberg Stationsleiter
11/2020 - 04/2021 PP Opf., E3 Sachbearbeiter
05/2021 - 10/2023 KPI Regensburg Kriminaldauerdienst
Ab 11/2023 - PI Wörth/Donau Leiter
Dienstlicher Werdegang PHK Josef Neft
10/1988 - 02/1989 damalige PI Regensburg 1 Polizeipraktikant
03/1989 - 02/1991 7. BPH Eichstätt Polizeiausbildung
02/1991 - 08/1991 14. BPH Nürnberg Lehrgang mittl. Dienst
08/1991 - 11/1992 24. BPHSt Dachau Einsatzhundertschaft
12/1992 - 02/1993 PP München 1. Einsatzhundertschaft
03/1993 - 08/1993 PP München, PI 13 Wach- und Streifendienst
09/1993 - 02/1998 PP München 1. Einsatzhunderschaft Gruppenführer
03/1998 - 02/1999 PI Mainburg Wach- und Streifendienst
03/1999 - 02/2009 PI Regensburg 1 Wach- und Streifendienst
02/2007 - 02/2009 FHVR Sulzbach-Rosenberg Studium
02/2009 - 01/2017 PI Regenstauf stellv. DGL, DGL
02/2017 - 02/2026 – PI Wörth an der Donau Dienstgruppenleiter und Stellvertretender Dienststellenleiter