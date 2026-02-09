ROSENHEIM, OT FÜRSTÄTT. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung eines Wohnungsinhabers mit einem mutmaßlichen Einbrecher kam es am frühen Sonntagmorgen, 8. Februar 2026, in Rosenheim. Letztlich konnten beide Täter zunächst flüchten. Der Polizei gelang es, im Rahmen der Fahndung einen der mutmaßlichen Einbrecher (14) vorläufig festzunehmen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 03.00 Uhr frühmorgens meldete ein 51-Jähriger am Sonntag (08.02.2026) den Einbruch in seine Doppelhaushälfte im Rosenheimer Stadtteil Fürstätt. Er war um diese Zeit völlig unerwartet in seiner Wohnung auf zwei unbekannte, vermummte Personen getroffen. Als er die mutmaßlichen Einbrecher ansprach, flüchtete einer davon aus dem Haus, der andere wollte sich in einem Zimmer verstecken. Es kam zu einem heftigen Gerangel zwischen dem 51-Jährigen und dem Eindringling, dem es aber schließlich ebenfalls gelang, aus dem Haus zu flüchten. Der Wohnungsinhaber zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung nahm die Polizei wenig später mehrere Hundert Meter entfernt vom Tatort einen 14-Jährigen vorläufig fest, der dringend verdächtig ist, tatbeteiligt gewesen zu sein.

Gegen ihn und den bislang unbekannten Mittäter ermittelt jetzt das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen Einbruchdiebstahls und Körperverletzung. Der flüchtige Täter wurde vom Wohnungsinhaber beschrieben als junger Mann, ca. 185 cm groß, lange dunkle Haare, zum Zopf gebunden, bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose, schwarzer Mütze, schwarzem Schal und dunklen Schuhen.

Die Ermittler bitten in dem Fall auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Nacht auf Sonntag (08.02.2026) gegen 03.00 Uhr in der Straße „Fürstätt“ im gleichnamigen Stadtteil verdächtige Personen gesehen oder Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

Wem sind vielleicht bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts in der Straße „Fürstätt“ verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.