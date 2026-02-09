ROSENHEIM. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 6. Februar 2026, bis Sonntagmittag, 8. Februar 2026, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten zweier Arztpraxen in Rosenheim ein. Dabei wurden Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Freitag, 6. Februar 2026, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 8. Februar 2026, 13.00 Uhr, verschafften sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis sowie einer Kinderarztpraxis in der Happinger Straße in Rosenheim. Nach dem rechtswidrigen Eindringen in die Räumlichkeiten entwendeten der oder die bislang Unbekannten technische Geräte im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Die Ermittlungen werden nun von Beamten des zuständigen Fachkommissariats 2 der Kripo Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in dem genannten Zeitraum im Nahbereich der Happinger Straße in Rosenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.