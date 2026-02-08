0207 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Samstag (07.02.2026), zwischen 00.00 und 20.30 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter die beiden linken Autoreifen eines weißen Audi in der Günzstraße. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0208 – Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Spickel-Herrenbach – Am gestrigen Samstag (07.02.2026) fielen zwei 27-jährige Autofahrer durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße ins Auge. Die Polizei stoppte die beiden Männer schließlich.

Gegen 21.30 Uhr stellte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer die beiden 27-Jährigen fest, als diese mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße / Schertlinstraße unterwegs waren. Zudem gerieten die Fahrzeuge aufgrund von Überholversuchen und riskanten Fahrmanövern mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Ein BMW-Fahrer musste dadurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beamten kontrollierten die Männer anschließend in der Flachsstraße, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten die Führerscheine.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden – insbesondere der betroffene BMW-Fahrer –, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Die beiden 27-Jährigen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

0209 – Polizei ermittelt gegen Fahrgast

Kriegshaber – Am frühen Sonntagmorgen (08.02.2026) kam es zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen Taxifahrer.

Gegen 03.00 Uhr löste ein Taxifahrer einen Überfallalarm aus, nachdem ein Fahrgast ihn unvermittelt angegriffen hatte. Vorausgegangen war eine Unstimmigkeit über den Fahrpreis am Zielort in der Reinöhlstraße.

Der Fahrgast schlug mehrfach auf den Taxifahrer ein, wodurch dieser Verletzungen im Gesicht und an der Schulter erlitt. Der Taxifahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Täter entfernte sich zunächst vom Einsatzort, ohne die Fahrtkosten zu begleichen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte einen 16-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Grenzstraße / Gundelfinger Weg antreffen und vorläufig festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Der Jugendliche zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiv und setzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Da sich der 16-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung, Leistungserschleichung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 16-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.