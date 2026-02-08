212. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 11:10 Uhr, fuhr ein 53-jähriger irakischer Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Transporter auf der Ludwigstraße geradeaus in Richtung Odeonsplatz.

Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger deutsch-kroatischer Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw die Von-der-Tann-Straße in Richtung Oskar-von-Miller-Ring. An der Kreuzung zur Ludwigstraße beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen, um in Richtung Leopoldstraße weiterzufahren.

Beim Abbiegevorgang kam der 23-Jährige von seiner Fahrspur ab, was zum Zusammenstoß mit dem Transporter des 53-Jährigen führte.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Beteiligten verletzt und jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

213. Tötungsdelikt – Untergiesing

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizei zunächst über Hilferufe in einem Reihenhaus im Bereich der Pistorinistraße in Kenntnis gesetzt.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei zur angegebenen Örtlichkeit geschickt. Die erste Streife konnte vor Ort im Haus eine tödlich verletzte Person (eine 75-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München) feststellen.

Über die Einsatzzentrale wurden sofort weitere Polizeistreifen sowie der Rettungsdienst angefordert.

Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf im Nahbereich eine tatverdächtige Person festnehmen. Es handelte sich dabei um einen 23-jährigen deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz in München.

Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Klärung der Haftfrage steht noch aus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen tätlichen Angriff auf die 75-Jährige, welcher gegen 22:10 Uhr stattfand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gab es keine Vorbeziehung zwischen den beteiligten Personen. Warum sich der 23-Jährige im Haus der 75-Jährigen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden daraufhin vom Kommissariat 11 übernommen.

214. Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw; 6 Personen verletzt – Taufkirchen

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Mitsubishi Pkw die rechte Fahrspur der Brunnthaler Straße in Richtung Hohenbrunn.

Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger deutsch-serbischer Staatsbürger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw ebenfalls die Brunnthaler Straße in gleicher Richtung entlang. Er befand sich auf der linken Fahrspur. Im Fahrzeug befand sich ein weiterer 20-jähriger deutsch-bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München.

Als der 69-Jährige die Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 69-Jährigen und dem BMW des 22-Jährigen, woraufhin der 22-Jährige auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem Pkw Kia kollidierte, der dort verkehrsbedingt an der Ampel wartete. Durch den Zusammenstoß wurden der Kia und die dahinter befindlichen Fahrzeuge, aufeinander geschoben.

Im Pkw Kia befanden sich ein 47-Jähriger als Fahrzeugführer sowie eine 43-Jährige Beifahrerin und eine 11-Jährige Mitfahrerin, alle deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn.

Hinter dem Kia befanden sich ein 39-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw und ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Dacia sowie ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Dacia.

Durch den Verkehrsunfall wurden der 20-Jährige und der 47-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die 11-Jährige, die 43-Jährige und der 39-Jährige wurden ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 54-Jährige wurde ebenfalls verletzt, verzichtete jedoch vor Ort auf eine medizinische Untersuchung.

Insgesamt entstand an sieben Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es für ca. drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

215. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Milbertshofen-Am Hart

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz mit einem Pkw Porsche auf der Ingolstädter Straße in Richtung Oberschleißheim. Als Beifahrer befand sich im Fahrzeug ein 33-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München.

Auf Höhe der Hausnummer 40 kam der 32-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pkw gegen einen Lichtmast, der auf der baulichen Trennung zur Gegenfahrbahn stand.



Nachdem Zeugen den Notruf verständigt hatten, wurden sofort Rettungskräfte sowie die Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt.

Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige Beifahrer schwerst verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Der 32-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Porsche entstand ein Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme vor Ort kam es für ca. drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war ein Gutachter vor Ort.

216. Einbrüche in Bürogebäude – Taufkirchen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.02.2026, 17:00 Uhr, und Freitag, 06.02.2026, 06:40 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Innere von zwei Bürogebäuden.

Die unbekannten Täter durchsuchten die Büroräume und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Anschließend flüchteten der unbekannte Täter mitsamt der Tatbeute unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich Hochstraße, Bergstraße und Hans-Kalb-Weg (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.