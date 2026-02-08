NORDHALBEN, LKR. KRONACH. Auf zwei Wohnanwesen am Ortsrand von Nordhalben hatten es von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Einbrecher abgesehen. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

In der Frankenwaldstraße drangen die Einbrecher vermutlich jeweils über die Terrassentür in die beiden benachbarten Einfamilienhäuser ein. Nachdem sie sämtliche Räume durchsucht hatten, erbeuteten die Unbekannten nach bisherigen Erkenntnissen wenige hundert Euro Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.