LUDWIGSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Über die Terrassentür drangen zwischen Mittwoch und Donnerstag bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Ludwigschorgast ein. Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohnerin und suchten das Wohnhaus in der Bergstraße im Zeitraum zwischen Mittwoch, 4. Februar und Donnerstagmorgen, 5. Februar auf. Sie machten sich gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen und kamen so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie die Wohnräume und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ob und was die Einbrecher entwendet haben, wird derzeit noch geprüft. Die Täter entkamen anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.