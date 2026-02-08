NÜRNBERG. (124) Von Freitag (06.02.2026) auf Samstag (07.02.2026) drangen unbekannte Täter in ein Restaurant im Nürnberger Westen ein und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet und Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21:30 Uhr (Fr) und 10:45 (Sa) Uhr gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Adam-Klein-Straße. Im Innenraum brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld aus diesen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher