NÜRNBERG. (121) In der Nacht zum Samstag (07.02.2026) beobachtete ein Mitarbeiter der VAG, wie ein 33-Jähriger in ein Geschäft im U-Bahnverteiler Röthenbach einbrach. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Der aufmerksame Zeuge meldete sich gegen 01:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sich eine Person in ein Lottogeschäft im Verteilergeschoss des U-Bahnhofs Röthenbach gewaltsam Zutritt verschafft hätte. Als der Täter den Mitarbeiter der VAG bemerkte, flüchtete er zunächst.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen 33-jährigen Deutschen im Nahbereich des Tatorts festnehmen. Die Beamten stellten bei dem Tatverdächtigen Diebesgut sicher.

Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Der Tatverdächtige war mit über 2,7 Promille erheblich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. In der Folge stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen den 33-Jährigen. Er wird im Fortgang dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher