FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Am Samstag, 07.02.2026, gegen 18:20 Uhr skandierte eine Gruppe von bis zu zehn männlichen Jugendlichen/Heranwachsenden am Bahnsteig in Fürstenzell fremdenfeindliche Parolen.

Darüber hinaus intonierte die Gruppe mehrfach auch den, schon wiederholt rassistisch verunglimpften, Gigi D'Agostino Song L'amour toujour in der diskriminierenden Textvariante. Die jungen Männer begaben sich im Anschluss mit der Regionalbahn nach Ruhstorf a.d.Rott, wobei Zeugen auch im Rahmen der Zugfahrt von ähnlich gearteten Verbalentgleisungen berichteten.

Die Personen hatten, ob der von ihnen getragenen Jetpiloten-/Fliegeruniformen, zuvor mutmaßlich den Faschingsumzug in Fürstenzell besucht.

Zeugen der Tat oder Personen die ggf. entsprechende Lichtbild- oder Videoaufnahmen als Beweismittel zur Verfügung stellen können, werden gebeten sich mit der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Passau unter Tel.: 0851 95110 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 08.02.2026, 10:35 Uhr