KAUFBEUREN. Am Freitag den 06.02.2026, kam es in den frühen Abendstunden im Riederlohweg in Kaufbeuren zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Zwei unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten diese dann die Räumlichkeiten. Während des Einbruchs wurden beide durch die Hauseigentümerin überrascht und flüchteten. Der Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu zwei Personen geben die sich zwischen 16.00 – 20.00 Uhr im Riederlohweg unberechtigt aufhielten. Beide Personen waren männlich, dunkel gekleidet, ca. 20 Jahre alt und ca. 170-175 cm groß.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter 08341-933-0 erbeten.

(KPI Memmingen-KDD)