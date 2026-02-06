PFAFFENHAUSEN. Am Freitagabend ereignete sich im Pfaffenhauser Gemeindeteil Schöneberg ein Brandfall an einer Doppelgarage. Die Hausbesitzerin wurde optisch durch Flammenschein auf ein Feuer vor dem Haus aufmerksam. Bewohner und Nachbarn unternahmen sofort selbst Löschversuche der in Brand geratenen Garage, ehe die Löscharbeiten durch circa 65 alarmierte und eingesetzte Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Schöneberg, Breitenbrunn, Loppenhausen, Mindelheim und Kirchheim übernommen wurden. Ein Übergreifen des Feuers auf das nah angebaute Wohnhaus konnte so verhindert werden. Durch den Brand wurde die Doppelgarage zerstört. Ein abgestellter Pkw, ein Rasenmähertraktor und ein Motorrad mussten ebenfalls den Flammen überlassen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach mindestens 100.000,- €. Da keine Personen verletzt wurden, war der hinzubeorderte Rettungsdienst und ein eingesetzter Notarzt der Integrierten Leitstelle Donau-Iller glücklicherweise nicht von Nöten. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Mindelheim und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen. (KPI Memmingen – KDD)