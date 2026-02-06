Durch eine Vermisstenanzeige wurde bekannt, dass ein 22‑jähriger Mann aus dem Oberallgäu nicht erreichbar war. Es ergab sich, dass die Person am Donnerstagabend eine Eisklettertour an den Gaisalpfällen in Reichenbach allein unternehmen wollte. Am Freitagmorgen meldeten andere Kletterer eine im Schnee liegende, leblose Person.

Der alarmierte Rettungshubschrauber konnte nur noch den Tod des Kletterers feststellen. Die Bergung des Verunglückten aus dem steilen und eisigen Gelände erfolgte durch die Alpine Einsatzgruppe des PP SWS und der Bergwacht Oberstdorf mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber. Nach bisherigen Erkenntnissen der Alpine Einsatzgruppe war der 22‑Jährige allein unterwegs und stürzte in der Eiskletterroute ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Immenstadt in Verbindung zu setzen.

(PI Immenstadt)