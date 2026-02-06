RÖDENTAL, LKR. COBURG. Ein Polizeieinsatz beschäftigte am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte im Rödentaler Ortsteil Schönstädt, als ein alkoholisierter 44-Jähriger zuhause auf seine Angehörige losging.

Kurz vor 14 Uhr verständigten die Familienangehörigen die Polizei, nachdem der Mann sie mit Messern bedrohte und tätlich anging. Während die Familie das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen konnte, zog sich der 44-Jährige in das Wohnanwesen zurück. Mehrere Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen sperrten den Bereich um das Anwesen weiträumig ab.

Da sämtliche Versuche der Beamten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, scheiterten, wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen. Diese überwältigte den deutlich alkoholisierten 44-Jährigen und übergab ihn an die Kriminalpolizeiinspektion Coburg, die die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen hat.