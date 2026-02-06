SONTHOFEN. Im Laufe des heutigen Vormittages ereignete sich ein Polizeieinsatz in der Sonthofener Innenstadt. Ein 35-jähriger Deutscher hatte im Rahmen einer gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahme einen Gerichtsvollzieher und die unterstützenden Polizeibeamten bedroht.

Aufgrund dieses Umstandes verlegte eine größere Zahl an Einsatzkräften in die Sonthofener Innenstadt. In diesem Zuge sperrten die Beamten auch den Bereich in der Hirschstraße und dem Spitalplatz ab. Spezialeinsatzkräfte konnten den 35-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Beamten konnten bei dem Mann Bogensportausrüstung sowie Hieb- und Stichwaffen auffinden und stellten diese sicher. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Mann wurde in einer Fachklinik untergebracht. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. (PP Schwaben Süd/West)

