0202 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschluss

Wemding – Am Mittwoch (04.02.2026) führten Beamte der Kriminalpolizei Dillingen eine Durchsuchung wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz in den Wohnräumen eines 19-Jährigen durch. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte hierzu einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Augsburg.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten in den Wohnräumen des 19-Jährigen ca. 1 kg Marihuana und ca. 70 Gramm Kokain sicher. Zudem fanden die Beamten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu, ob es sich dabei um Bargeld aus dem Handel mit Betäubungsmitteln handelt. Im Vorfeld der Durchsuchung war der 19-Jährige fahrenderweise in seinem Auto unterwegs. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle drogentypisches Verhalten fest. Sie unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0203 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Gessertshausen – Am Donnerstag (05.02.2026) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die Unbekannten gelangten ins Haus und durchsuchten offenbar mehrere Räume. Beuteschaden entstand nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0204 – Schwerlastkontrollen auf der BAB A 8

Friedberg – Am Donnerstag (05.02.2026) kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg den Schwerlastverkehr auf der Bundesautobahn A 8 in Fahrtrichtung München. Neben verdachtsunabhängigen Verkehrskontrollen führten die Beamten auch eine Abstandsmessung durch.

Lkw-Fahrer, die den vorgeschriebenen Mindestabstand von 50 Metern unterschritten, hielten Einsatzkräfte noch vor Ort am PWC Kirchholz an und sanktionierten die Verstöße mit einem Bußgeld in Höhe von 80,- Euro.

Neben drei Verstößen gegen die Abstandsregeln, wurden unter anderem auch diverse Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz geahndet. So war ein 27-jähriger Lkw-Fahrer 19 Stunden fast durchgehend am Steuer. Da zudem die letzte wöchentliche Ruhezeit bereits mehr als 220 Stunden zurück lag, wurde die Weiterfahrt unterbunden und dem Fahrer eine Pause auferlegt.

Der Fahrer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Bei weiteren Kontrollen konnte unter anderem eine abgelaufene Fahrerlaubnis der Klasse C, sowie in zwei Fällen eine abgelaufene Berufskraftfahrerqualifikation festgestellt werden.

Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 8.700 Euro erhoben.

0205 – Verkehrspolizei stoppt telefonierenden Raser

Harburg / Ebermergen - Am Freitag (06.02.2026) benutzte ein 26-jähriger Autofahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon. Zudem fiel er durch überhöhte Geschwindigkeit und auffällige Fahrweise auf.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Bereits in Möttingen nutzte der 26-Jährige sein Mobiltelefon und befuhr die B25 in Fahrtrichtung Donauwörth. Zwischen Möttingen und dem Kontrollort Ebermergen beschleunigte der Mann seinen Audi mehrfach auf Geschwindigkeiten von bis über 170 km/h. Er fuhr vor ihm fahrenden Fahrzeugen teils auf wenige Meter auf, um bei nächstmöglicher Gelegenheit wieder zum Überholvorgang anzusetzen. Bis zum Kontrollzeitpunkt nutzte er, trotz seiner Fahrweise, das Mobiltelefon während der Fahrt.

Die VPI Donauwörth ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.