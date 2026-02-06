Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Ein Streit unter zwei Arbeitskollegen führte Mittwochnacht zu einem Polizeieinsatz. Am Donnerstag beantragte die Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen.

Gegen 21.15 Uhr eskalierte ein Streit zwischen den beiden Arbeitskollegen in einer gemeinsamen Wohnung in der Pödeldorfer Straße. Ein 30-jähriger Rumäne soll einen 40-jährigen rumänischen Arbeitskollegen mit einem Fleischklopfer mit Metallaufsatz in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er ihm noch mindestens zweimal mit dem Fleischklopfer wuchtig von oben auf den Kopf geschlagen haben, um den Geschädigten zu töten.

Der 40-Jährige erlitt dadurch mehrere Verletzungen am Kopf und musste medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Ein weiterer Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, alarmierte den Notruf. Beamte der Polizei Bamberg nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest.

Am Donnerstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Bamberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt.