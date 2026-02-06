205. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Ismaning

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem VW Pkw auf dem nördlichen Speicherseeweg. An der Einmündung zur B471 beabsichtigte er nach links auf diese einzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 62-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem Smart Pkw auf der B471 stadtauswärts.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurde die 62-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch den Feuerwehrrettungsdienst aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 81-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die B471 wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

206. Radfahrer entzieht sich Anhaltung und touchiert Polizeifahrzeug; eine Person verletzt – Isarvorstadt/Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Plinganserstraße und missachtete an der Kreuzung zur Lindenschmitstraße das für ihn geltende Rotlicht. Eine uniformierte Polizeistreife beobachtete dies und wollte den 49-Jährigen im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Die Polizeibeamten setzten hierzu das Anhaltesignal sowie Blaulicht ein. Dies missachtete der 49-Jährige und setze seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Auch eine verbale Aufforderung mittels Außenlautsprecher ignorierte der 49-Jährige.

Hierdurch kam es zu einer mehrminütigen Nachfahrt bis in die Tumblingerstraße. In einer Bahnunterführung stellten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug quer, um den 49-Jährigen zur Anhaltung zu bewegen. Auch hier versuchte sich der 49-Jährige der Anhaltung zu entziehen und touchierte hierbei eine geöffnete Fahrzeugtür des Polizeifahrzeuges.

Hierdurch kam der 49-Jährige zu Sturz und wurde leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war jedoch nicht nötig.

Das Fahrrad sowie das Polizeifahrzeug wurden jeweils leicht beschädigt.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

207. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung und sexueller Belästigung – Pasing

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 19:45 Uhr, befanden sich eine 64-jährige Deutsche und ein 41-jähriger Deutscher, beide mit Wohnsitz in München, in einer Textilsauna eines Schwimmbades. Dort stellte die 64-Jährige fest, dass der 41-Jährige sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Sie verbat sich dies verbal, woraufhin sich der 41-Jährige entfernte.

Kurze Zeit später sprach der Tatverdächtige eine 32-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München an und fasste ihr im weiteren Verlauf an das Gesäß. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Durch die eingesetzte Streife der Münchner Polizei konnte der Tatverdächtige vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Der 41-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und sexueller Belästigung angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

208. Brandfall – Au

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Als die Bewohner den Brand bemerkten, verständigten sie umgehend die Feuerwehrnotruf 112. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ersten Erkenntnissen nach entzündete sich Öl beim Erwärmen auf einem Herd und das Feuer griff auf die Küchenzeile über. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Eine 61-Jährige und eine 38-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München sowie zwei Kinder wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

209. Pkw entzieht sich Kontrolle und verunfallt – Milbertshofen-Am Hart

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 02:00 Uhr, wollte eine uniformierte Polizeistreife einen schwarzen VW Pkw kontrollieren, da er die Hufelandstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr.

Allerdings missachtete der Fahrer, ein 18-jähriger Bosnier mit Wohnsitz in München, die Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach Befahren der Ingolstädter Straße in Richtung Leopoldstraße bog er beim Petuelring nach rechts ab und touchierte hierbei den Randstein.

Bei der Weiterfahrt auf dem Petuelring bog der 18-Jährige nach rechts in die Schleißheimer Straße ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über die Mittelinsel auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum.

Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein Beifahrer, ein 18-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, entfernten sich daraufhin fußläufig. Ein 17-jähriger deutscher Mitfahrer mit Wohnsitz in München konnte durch die Polizeibeamten festgehalten werden.

Im Rahmen von Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten die beiden flüchtigen 18-Jährigen ermittelt und angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bis auf den 17-Jährigen, der leicht verletzt wurde, blieben alle unverletzt. Der VW Pkw wurde schwer beschädigt. Weiterhin entstand am Baum leichter Schaden.

Gegen den 18-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

210. Größerer Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 16:45 Uhr, teilte ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 mit, dass sich in seinem Fahrradkorb an der Schleißheimer Straße ein verdächtiger Gegenstand befinden würde. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Das Fahrrad war im Innenhof eines Wohngebäudes abgestellt. Zur weiteren Abklärung wurden besonders geschulte Einsatzkräfte sowie ein Diensthund angefordert.

Die Straßen und Gehwege im unmittelbaren Nahbereich des Einsatzortes wurden gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Anwohner des Wohngebäudes wurden vorsorglich zu einer eingerichteten Sammelstelle begleitet.

Der verdächtige Gegenstand konnte schließlich als Attrappe verifiziert werden. Diese wurde als Spurenträger sichergestellt.

Nach knapp eineinhalb Stunden konnte der Fundort wieder freigeben und die Verkehrssperren aufgehoben werden. Die Bewohner konnten ebenfalls wieder zurückkehren.

Die weiteren Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten werden derzeit gegen unbekannten Täter vom Kommissariat 25 geführt.

211. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 12:15 Uhr, erhielt eine jüdische Einrichtung in der Altstadt einen verdächtigen Brief.

Nach Überprüfung des Briefes durch den dortigen Sicherheitsdienst bestätigte sich der Verdacht. Im Kuvert befanden sich ein Schreiben mit bedrohlichem Inhalt sowie eine Patrone für Kurzwaffen.

Der Brief wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 geführt.