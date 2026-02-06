ERDWEG, LKR. DACHAU. Am 05.02.2026 kam es im Landkreis Dachau zu vermehrten Anrufen von Callcenterbetrügern. Dabei versuchten die Betrüger, mit verschiedenen Maschen an das Vermögen der Geschädigten zu gelangen und waren in einem Fall in Erdweg erfolgreich. Dabei erbeuteten sie rund 40.000 Euro.

Gegen Mittag erhielt eine 75-jährige Seniorin in Erdweg einen Anruf von einem falschen Bankmitarbeiter. Dieser täuschte ihr vor, dass es bei ihrem Konto Probleme mit Viren gebe und bat sie die nächste Zeit keine Online-Banking-Tätigkeiten vorzunehmen. Er werde versuchen, das Problem zu klären und sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder melden.

Tatsächlich klingelte einige Zeit später erneut das Telefon bei der Rentnerin. Nun gab sich der Betrüger als angeblicher IT-Spezialist der Bank aus und brachte die Rentnerin dazu, ihr Erspartes auf angebliche Sicherheitskonten einer anderen Bank zu überweisen. Dies geschah in mehreren einzelnen Überweisungen.

Anschließend vertröstete der Betrüger die Geschädigte und gab an, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter Anruf folgen werde. Da dieser bis zum Abend hin nicht erfolgte, kamen der Rentnerin Zweifel und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Sie rät:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Anrufen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und rufen Sie bei Ihrer Bank an. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen.

- Bankmitarbeiter fordern niemals die Herausgabe sensibler Kundendaten oder gar einen Zugriff auf ihr Online-Banking.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110

- Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter.