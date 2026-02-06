WEIDEN I.D.OPf. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Weiden sowie den Polizeiinspektionen Eschenbach, Kemnath und Tirschenreuth eine Diebstahlsserie aus dem Vorjahr aufgeklärt und einen Tatverdächtigen verhaftet.

Nach monatelangen intensiven Ermittlungen wurde ein 38-jähriger Tscheche als Verdächtiger identifiziert. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. vom Amtsgericht Weiden i.d.OPf. ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die Festnahme erfolgte durch die tschechischen Behörden in Tschechien. Anschließend wurde der Tatverdächtige durch die tschechische Polizei an die Bayerische Landespolizei überstellt. Der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht in Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tscheche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 38-Jährige im Verdacht, an insgesamt 15 Diebstahlsdelikten beteiligt gewesen zu sein. Entwendet wurden überwiegend Gegenstände aus Kupfer. Unter anderem sind der Serie mehrere Diebstähle an Kirchen und Kapellen in den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt a. d. Waldnaab zuzuordnen, wie die gewaltsame, schadensträchtige Entwendung der Kupferdächer der Kreuzwegstationen an der Steinbergkirche in Bärnau, der Fallrohre an der Kapelle am Kalvarienberg und der Waldkapelle Heinersreuth in Kirchenthumbach.

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Darüber hinaus entstand ein erheblicher Sachschaden, der aktuell auf etwa 100.000 Euro geschätzt wird.

Die Überführung des Tatverdächtigen ist insbesondere auf die akribische Ermittlungsarbeit der beteiligten Dienststellen zurückzuführen. Maßgeblich trugen hierbei gesicherte Spuren bei, die an einer Vielzahl der Tatorte erhoben und dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. dauern an.