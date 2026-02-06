INGOLSTADT. Am vergangenen Donnerstagvormittag (29.01.2026) klickten in einem Pensionszimmer im Ingolstädter Nordosten die Handschellen. Zwei albanische Landsmänner wurden von Ermittlern des zur Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität zuständigen Kommissariats der Kriminalpolizei Ingolstadt in ihrem angemieteten Pensionszimmer überrascht, als sie gerade Kokain in verkaufsfertigen Portionen verpackten. Bei dem Einsatz konnten rund 700 Gramm Kokain, 80 Gramm Haschisch und mutmaßliche Drogengelder in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags als Beweismittel sichergestellt werden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 30 Jahren wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für beide die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.