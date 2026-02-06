Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAYREUTH. Am Mittwochabend ging ein 34-Jähriger mit einer Axt auf einen 47-jährigen Mann los. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 21 Uhr kam es im Bereich der Justus-Liebig-Straße/Menzelplatz in Bayreuth zu einem Streit zwischen dem 34-jährigen, deutsch-russischen Mann und einem weiteren Unbekannten. Ein 47-jähriger Zeuge, der den Streit beobachtete, ging dazwischen, um zu schlichten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zwischen dem 34-Jährigen und dem 47-Jährigen zu einer Rangelei. Nachdem sich beide Parteien kurzzeitig voneinander entfernt hatten, kehrte der 34-Jährige mit einer Axt zurück und schlug laut Schilderungen mindestens zweimal auf in Richtung des Kopfs und Oberkörpers des 47-Jährigen ein. Der Angegriffene konnte den Schlägen glücklicherweise ausweichen, sodass lediglich seine Jacke beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete der 34-Jährige.

Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts von eingesetzten Polizeibeamten festgenommen. Donnerstagnachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bayreuth vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.