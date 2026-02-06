FÜRTH. (118) In den letzten Monaten hat die Fürther Polizei einen Anstieg der Fälle im Bereich von Kfz-Aufbrüchen verzeichnet. Die Polizei warnt vor dem aktuellen Vorgehen der Täter.



In den letzten Monaten kam es vermehrt zu Diebstählen aus Pkw im Stadtgebiet von Nürnberg und Fürth. Die Täter verschafften sich dabei Zugang zu den geparkten Fahrzeugen, indem sie Seitenscheiben einschlugen oder den Umstand ausnutzten, dass die Autos unversperrt waren.

Aus Privatfahrzeugen entwendeten sie überwiegend offen sichtbare Wertgegenstände wie Bargeld (auch Münzen), Handtaschen und Laptops. Aus Handwerkerfahrzeugen wurde hochwertiges Werkzeug gestohlen. Zuletzt schlugen die Täter in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2026 in Fürth zu. Sie zertrümmerten die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw und entwendeten eine Handtasche.

Die Täter machten Beute im Wert von über tausend Euro. Wie bei solchen Fällen üblich, wiegt der entstandene Sachschaden jedoch deutlich schwerer und liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Sachbearbeitung wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei geführt. Die Beamten warnen ausdrücklich:



- Lassen Sie keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen liegen.

- Auch Anreize für die Täter, wie zum Beispiel Taschen oder Münzgeld, die von außen sichtbar sind, sollten nicht im Auto

verbleiben.

- Selbst der Kofferraum bietet keinen ausreichenden Schutz.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug verschlossen ist.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl