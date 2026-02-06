AMBERG. In den frühen Morgenstunden des 25. Januar wurde ein Mann vor einem Lokal in der Georgenstraße bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete gemeinsam mit mehreren Personen in einem schwarzen Fahrzeug. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet erneut dringend um Zeugenhinweise, vor allem zum Tatgeschehen!

Wie die Polizeiinspektion Amberg in ihrem Pressebericht vom 26. Januar 2026 mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 25. Januar 2026, gegen 02:18 Uhr, vor einer Gaststätte in der Georgenstraße in Amberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Deutschen und einer weiteren männlichen Person. Bei der Auseinandersetzung wurde der 45-Jährige schwer verletzt, der mutmaßliche Täter flüchtete. Worum es in dem Streit ging, ist nicht bekannt.

Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, darunter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, und wurde in eine Klinik gebracht. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass neurologische Spätfolgen nicht ausgeschlossen werden können.

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei inzwischen namentlich bekannt und befindet sich auf der Flucht.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

kräftige, korpulente Statur mit „Bierbauch“

ca. 1,70 m groß

silber-graue, kurz geschorene Haare

Tagesbart

sprach osteuropäischen Dialekt

bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke mit Fellbesatz

Der Mann hielt sich zuvor im VIP-Bereich einer Gaststätte in der Georgenstraße auf, wo er Alkohol konsumierte. Nach der Auseinandersetzung vor dem Lokal wurde der mutmaßliche Täter von vier bis fünf Personen von der Örtlichkeit wegzogen und in eine dunkle Limousine gesetzt, dann fuhr das Auto in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet erneut dringend um Zeugenhinweise!

„In solchen Fällen ist Zivilcourage entscheidend. Mehrere Personen haben den Vorfall beobachtet, aber uns liegen bislang keine Hinweise vor. Jeder Hinweis, egal wie klein, kann dabei helfen, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen und zu verhindern, dass er ungestraft davonkommt. Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe.“ – Reiner Wiedenbauer, stellvertretender Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg

Deshalb ergeht ein erneuter Zeugenaufruf:

Wer kann konkrete Angaben zu der oben genannten Tathandlung, den Begleitpersonen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein und zur Aufklärung des Vorfalls führen!