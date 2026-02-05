RUHMANNSFELDEN, LKR. REGEN. In einem Doppelhaus in Ruhmannsfelden wurde heute eine stark mumifizierte Leiche gefunden.

Beamte der Kriminalpolizeistation Deggendorf haben am heutigen Donnerstag, 05.02.2026, das Anwesen durchsucht, nachdem sich Anhaltspunkte für ein Ableben der Bewohnerin, eine im Jahr 1922 geborene Frau ergeben hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Bewohnerin bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden sein bzw. am öffentlichen Leben teilgenommen haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeistation Deggendorf dauern an. Zwischenzeitlich wurde von der Staatsanwaltschaft Deggendorf eine Obduktion des Leichnams beantragt.

Veröffentlicht: 05.02.2026, 15.25 Uhr