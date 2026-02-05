0193 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts von Sozialleistungsbetrug und anderen Straftaten

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (05.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 06:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei zeitgleich sieben Objekte im Stadtgebiet Augsburg, sowie fünf Objekte im Raum München. Bei den Objekten handelte es sich um Wohn-/Einfamilienhäuser sowie eine gewerbliche Immobilie.

Die Beamten des Betrugskommissariates führten bereits seit Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes des banden- und gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetruges.

Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Nutzer der betreffenden Objekte diese an Bezieher diverser Sozialleistungen untervermietet hatten und gegenüber den zuständigen Ämtern falsche Angaben hierzu machten.

Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden insgesamt vier Haftbefehle gegen die beschuldigten Personen vollzogen. Die Männer werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 22, 28 und 49 Jahren. Gegen diese drei Personen, den Familienvater und seine beiden Söhne, wird bezüglich des banden- und gewebsmäßigen Betruges ermittelt. Die beiden Männer im Alter von 22 und 28 Jahren besitzen die deutsche und rumänische Staatsangehörigkeit. Der 49 Jahre alte Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Bei der vierten Person handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, des PP München, der Bereitschaftspolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

0194 – Polizei nimmt Jugendlichen mit Spielzeugwaffe fest

Innenstadt – Am Donnerstag (05.02.2026) löste ein 13-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in der Maximilianstraße aus. Lehrkräfte beobachteten den 13-Jährigen, wie er mit einer Spielzeugwaffe hantierte.

Gegen 09.30 Uhr fiel der 13-Jährige auf, als er im Bereich des Schulgeländes mit der Waffe unterwegs war. Zahlreiche Streifen kamen vor Ort. Beamte trafen den 13-Jährigen schließlich im Klassenzimmer an und nahmen ihn fest. Die Waffe, bei der es sich um eine Softair Spielzeugwaffe handelte, stellten die Beamten im Außenbereich sicher. Offenbar spielte der Jugendliche damit, ohne die möglichen Folgen bedacht zu haben.

Die Polizei prüft nun einen möglichen Verstoß in strafrechtlicher Hinsicht.

Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen, bei denen Personen mit waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Dies führt nicht nur zu großer Verunsicherung, sondern häufig auch für alle Beteiligten zu gefährlichen Situationen. Die Polizei appelliert deswegen, keine waffenähnlichen Gegenstände – auch kein entsprechendes Spielzeug – in der Öffentlichkeit mitzunehmen.

0195 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochzoll – In der Zeit von Dienstag (03.02.2026), 20.00 Uhr bis Mittwoch (04.02.2026), 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad von einem Fahrradabstellplatz in der Neuschwansteinstraße.

Der oder die Täter entwendeten das Mountainbike der Marke Cube. Das beschädigte Fahrradschloss verblieb vor Ort. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0196 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – In der Zeit von Freitag (30.01.2026) bis Sonntag (01.02.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Friedberger Straße mit Graffiti.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0197 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Lechhausen – Am Mittwoch (04.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in einem Hinterhof in der Waibelstraße.

Gegen 23.00 Uhr löste die Alarmanlage des E-Scooters aus. Bei Nachschau stellte der Besitzer das Fehlen des E-Scooters fest.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.