NAILA, LKR. HOF. Am Donnerstagvormittag erlitten vier Arbeiter einer Spedition Verletzungen, nachdem sie mit einer ätzenden Flüssigkeit in Kontakt kamen.

Gegen 10.50 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Hochfranken einen Betriebsunfall in einer Spedition in der Straße „Am Kalkofen“. Nach ersten Erkenntnissen trat aus bislang unbekannter Ursache Flüssigkeit aus einem oder mehreren 30-Liter-Kanistern aus, die sich auf einer Gefahrgutpalette befanden. Vier Mitarbeiter der Spedition kamen mit dem Peroxid in Kontakt und mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Polizei, darunter auch die Spezialisten des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Bayreuth fuhren zum daraufhin Einsatzort.

Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt, und der Einsatz dauert derzeit weiterhin an.