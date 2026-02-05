THYRNAU, LKR. PASSAU. Pkw-Fahrer bei einer Geschwindigkeitsmessung mit 196 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Fahrzeugführer konnte schnell ermittelt werden.

Wie bereits berichtet führte die Verkehrspolizeiinspektion Passau am Sonntag (01.02.2026) in den späten Abendstunden auf der Staatsstraße 2132 auf Höhe Thyrnau eine Geschwindigkeitsmessung durch. Gegen 23.50 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 196 km/h gemessen. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 24-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Passau, konnte schnell ermittelt werden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Passau wurde gegen den Pkw-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau hat das Amtsgericht Passau einen Beschluss zur Sicherstellung des Führerscheins erlassen.

Der Beschluss wurde am Donnerstagmorgen (05.02.2026) vollzogen, der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Passau und der Verkehrspolizeiinspektion Passau dauern an.

Veröffentlicht: 05.02.2026, 11.00 Uhr