NÜRNBERG. (114) Am Donnerstagmorgen (05.02.2026) ereignete sich im Bereich des Gewerbeparks Nürnberg-Feucht ein Unfall zwischen mehreren Lastwägen und Autos. Drei Personen zogen sich Verletzungen zu.



Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge fuhr gegen 06:10 Uhr ein Lkw die Gleiwitzer Straße in Richtung Kreisverkehr (Am Tower) entlang. Auf Höhe der Einmündung zur A6 standen von der Haltlinie beginnend in folgender Reihenfolge mehrere Fahrzeuge an der roten Ampel: ein Lkw (DAF), hinter diesem ein Opel, hinter diesem ein Lkw (Daimler-Benz) und dahinter ein Dacia. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Lkw ungebremst auf den Dacia auf und schob die an der Ampel stehenden Fahrzeuge ineinander.

Verständigte Streifen der Verkehrspolizei Nürnberg begannen in der Folge mit der Aufnahme des Sachverhalts und wurden hierbei von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unterstützt.

Der 50-jährige deutsch-türkische Fahrer des Dacia sowie der 23-jährige Opel-Fahrer (deutsch) erlitten glücklicherweise zwar keine lebensgefährlichen Verletzungen, wurden aber dennoch in Krankenhäuser gebracht, wo sie derzeit behandelt werden. Der Fahrer des Daimler-Benz (65, deutsch) zog sich eine leichte Verletzung zu. Der 47-jährige georgische Fahrer des vorderen Lkw sowie der 35-jährige Unfallverursacher (bulgarisch) blieben unverletzt. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich aber auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Gleiwitzer Straße ist derzeit (10:05 Uhr) noch gesperrt bis die zum Teil stark deformierten Fahrzeugwracks abgeschleppt wurden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc