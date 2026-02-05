OBERNZELL, WEGSCHEID, BÜCHLBERG, RUHSTORF A.D. ROTT, LKR. PASSAU, PASSAU, LKR. DEGGENDORF, BURGWEINTING, LKR. REGENSBURG, TÜßLING, LKR. ALTÖTTING. Seit Dezember 2025 kam es in in Niederbayern, hauptsächlich im Raum Passau und Deggendorf, sowie in der Oberpfalz zu mehr als zehn Vorfällen, bei denen verschiedenen Automaten aufgebrochen und der jeweilige Inhalt entwendet wurde.

Bei den angegangenen Automaten handelte es sich um Fahrscheinautomaten an Bahnhöfen, Kaffee- und Zigarettenautomaten sowie Kassenautomaten von Parkhäusern. Der Diebstahlschaden beläuft sich mutmaßlich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Automaten wurden zum Teil mit Werkzeugen aufgebrochen und beschädigt, wobei ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstand.

Aufgrund der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Passau sowie der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Bundespolizeiinspektion Passau konnten am Dienstag (03.02.2026) drei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen werden.

Dabei stellten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Burgweinting drei Personen fest, die an einem Fahrscheinautomaten hantierten. Auf Ansprache entfernten sich die Personen in verschiedene Richtungen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten alle drei Tatverdächtigen von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Der Fahrscheinautomat war zu diesem Zeitpunkt bereits beschädigt. Im Anschluss an die Festnahme wurden die von der Staatsanwaltschaft Passau erwirkten richterlichen Beschlüsse für eine Wohnungsdurchsuchung vollzogen. Dabei fanden die Ermittler enstprechendes Tatwerkzeug und Maschinen sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel. Zudem konnte eine vierte Person ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Bei den drei Tatverdächtigen handelte es sich um eine 23-jährige Deutsche, zwei deutsche Männer im Alter von 27 und 28 Jahren sowie einen 42-jährigen Slowaken.

Den bisherigen Erkenntnissen aufgrund der gemeinsamen Ermittlungen zufolge besteht der dringende Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit den bisher bekannt gewordenen Automatenaufbrüchen in Zusammenhang stehen könnten. Die beiden Deutschen im Alter von 27 und 28 Jahren wurden am Mittwoch (04.02.2026) beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die beiden weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen des Ermittlungsdienstes der Bundespolizeiinspektion Passau und der Kriminalpolizei Passau hinsichtlich der Beteiligung an den jeweiligen Fällen dauern in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Passau an.

