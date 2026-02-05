EICHENDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Mittwoch (04.02.2026) prallte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gegen einen Baum und wurde dadurch so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag.

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit seinem Auto die Gemeindestraße auf Höhe Enzerweiß im Gemeindebereich Eichendorf. Nach derzeitigem Stand geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn, kam dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer kurze Zeit später im Krankenhaus. Eine weitere, jedoch am Unfall unbeteiligte Autofahrerin erlitt einen Schock und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zur Klärung der Unfallursache war ein Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor Ort. Der Pkw wurde zur Sicherung der Spuren sichergestellt. Zudem wurde dieser bei dem Unfall stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Polizei Landau a.d.Isar sucht weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese können sich unter 09951/9834-0 melden.

veröffentlicht: 05.02.2026, 07:31 Uhr