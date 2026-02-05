B16, KELHEIM. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute in den frühen Abendstunden im Bereich Kelheim, bei welchem 11 Personen verletzt wurden, eine Person trug hierbei schwerere Verletzungen davon.

Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Kroate aus dem Landkreis Kelheim die Bundesstraße 16 von Regensburg kommend in Fahrtrichtung Ingolstadt. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 34-jähriger Bosnier aus dem Landkreis Kelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Kleintransporter zwischen den Ausfahrten Saal / Hafen und Kelheim auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Kleintransporter nacheinander mit drei weiteren Verkehrsteilnehmern, welche allesamt in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs waren. In dem ersten Fahrzeug befanden sich ein 68-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Eichstätt und seine 75-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt.

In dem zweiten Fahrzeug, mit dem der Kleintransporter kollidierte, befanden sich vier Personen. Der Fahrer, ein 58-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Donau-Ries, wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 51-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer, ein 12-jähriges Mädchen und ein 20-jähriger junger Mann, blieben unverletzt.

In dem dritten Fahrzeug befanden sich fünf Personen. Der Fahrer, ein 40-jähriger Rumäne aus dem Landkreis Kelheim, dessen 38-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter von 5, 11 und 13 Jahren wurden glücklicherweise ebenfalls nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst und dessen Beifahrer trugen ebenfalls leichte Verletzungen davon. Alle leicht verletzten Personen wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die vier unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren, fünfstelligen Euro-Bereich. Vor Ort befanden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehren Saal/Donau, Kelheim und Affecking, mehrere Rettungswägen und ein Notarzt der Flugrettung. Die Bundesstraße 16 war die Dauer der Unfallaufnahme bis 20.10 komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei Abensberg war zum Zwecke der Straßenreinigung und Beschilderung am Unfallort eingesetzt. Die PI Kelheim ist nun mit den weiterführenden Ermittlungen betraut.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Kelheim, Tel. 09441/50420

Veröffentlicht: 05.02.2026, 07.20 Uhr