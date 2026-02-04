NÜRNBERG. (113) Am Mittwochabend (04.02.2026) fand im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eine Spontanversammlung statt, die sich im weiteren Verlauf als Demonstrationszug durch Gostenhof bewegte. An der Versammlung nahmen in der Spitze rund 200 Personen teil. Die Versammlung verlief weitestgehend störungsfrei.



Gegen 17:00 Uhr versammelten sich am Jamnitzerplatz rund 200 Personen aus dem linkspolitischen Spektrum zu einer Auftaktkundgebung. Hintergrund war ein im Ausland ausgesprochenes Gerichtsurteil gegen eine Linksaktivistin.

Unter Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-West betreuten zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Dienststellen das Versammlungsgeschehen.

Nach einer zunächst stationären Kundgebung setzte sich der Aufzug gegen 19:15 Uhr mit in der Spitze rund 200 Teilnehmenden als Demonstrationszug durch den Stadtteil Gostenhof in Bewegung. Im Bereich der Veit-Stoß-Anlage zündeten bislang unbekannte Versammlungsteilnehmer Silvesterfeuerwerk. Dabei kam es weder zu Verletzungen von Einsatzkräften noch von Versammlungsteilnehmern. Sachschäden wurden ebenfalls nicht festgestellt.

In der Austraße stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug, da dieser von der zuvor abgestimmten Wegstrecke abzuweichen drohte.

Gegen 20:00 Uhr endete die Versammlung wieder am Jamnitzerplatz. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht mehr.



Erstellt durch: Michael Sebald