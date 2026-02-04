ALTDORF BEI NÜRNBERG. (112) Am Mittwochnachmittag (04.02.2026) ereignete sich auf der A6 bei Röthenbach bei Nürnberg in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw erlitt hierbei Verletzungen.



Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe Röthenbach bei Nürnberg wechselte er mit seinem Mercedes auf den Ausfädelungsstreifen zum Parkplatz Röthenbach und prallte dort gegen einen im Bereich der Einfahrt stehenden Lkw, der von einem 36-jährigen Mann gefahren wurde.



Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zunächst mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand bestätigte sich dieser Verdacht glücklicherweise nicht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Autobahn gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nehmen den Unfall derzeit (Stand: 19:20 Uhr) vor Ort auf.



Erstellt durch: Michael Sebald