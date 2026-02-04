LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Bereits seit mehreren Monaten ermittelten Beamte der Kriminalpolizei Ingolstadt gegen drei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen agierende Männer, die seither im Verdacht stehen einen regen Handel mit Betäubungsmitteln in der Region zu betreiben. Als sich der dringende Tatverdacht gegen sie schließlich erhärtete, schlugen die zur Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität zuständigen Ermittler zu. Mit Unterstützungskräften der Polizei Schrobenhausen, des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, sowie mehreren Rauschgiftspürhunden durchsuchten sie gestern die Wohnungen und Lagerräume der ins Visier geratenen Drogendealer. Dabei stellten die Einsatzkräfte neben diversen Rauschgiftutensilien, mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel, darunter Amphetamin, Marihuana und Kokain sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag als Beweismittel sicher. Noch während der Durchsuchungen klickten gegen die im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebenden Männer die Handschellen. Die mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 25, 31 und 46 Jahren wurden festgenommen und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen alle Drei die Untersuchungshaft wegen Verdachts des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an. Die Ermittlungen dauern an.